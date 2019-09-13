США решили вернуть России украденные документы

США вернут России украденные в 1990-е годы из архивов документы эпохи Николая II. Церемония передачи с участием посла Джона Хантсмана состоится 18 сентября в резиденции главы дипмиссии, сообщили в посольстве США.

«В Спасо-хаусе состоится официальная церемония передачи российской стороне 16 исторических документов за подписью императора Николая II, похищенных из российских архивов в начале 1990-х годов. Документы были обнаружены в результате расследования, проведенного министерством внутренней безопасности США», – передает РИА «Новости» сообщение посольства США.

Церемония передачи России исторических документов посольством США проводится не в первый раз.

Напомним, 3 марта 2016 года посольство США в Москве во главе с его руководителем Джоном Теффтом передали российским властям 28 исторических документов, которые были похищены из архивов России в 1980-2000-х годах.

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