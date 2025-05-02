Госдеп заявил, что США пока не перестают быть посредником России и Украины на переговорах

Tекст: Алексей Дегтярев

Позиция США по украинскому урегулированию не изменилась, но она может поменяться, если прогресс не наступит, сказала Брюс, передает ТАСС.

Российская и украинская стороны очень сильно разнятся в своих позициях по урегулированию конфликта, заявил

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс ранее заявлял, что Вашингтон попробует за 100 дней добиться прямых переговоров Москвы и Киева. Он отмечал, что российская и украинская стороны очень сильно разнятся в своих позициях по урегулированию.