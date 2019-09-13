К учениям России и Белоруссии «Щит Союза» привлекли 12 тыс. военных

Около 12 тыс. военных примут участие в учениях «Щит Союза – 2019» России и Белоруссии, учения начинаются в пятницу, сообщает российский Западный военный округ.

В ходе учений задействуют до 950 единиц боевой техники, передает РИА «Новости».

Учения стартуют на полигоне Мулино в Нижегородской области и продлятся до 19 сентября.

Участники должны будут найти и ликвидировать незаконные вооруженные формирования и диверсантов условного противника, отработать оборонительные действия.

В 2017 году Россия и Белоруссия провели учения «Запад». В них участвовало почти 13 тыс. военных.

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