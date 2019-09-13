Лавров указал на провал попыток США получить абсолютное военное превосходство

Страны Запада со временем придут к пониманию необходимости соблюдать международное право, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров в интервью газете «Труд» признал опасность действий ряда стран, которые ради собственных интересов пытаются навязать миру «псевдоправовую реальность». Эти страны утверждают, что существующие институты (например, СБ ООН) больше не работают. На Ближнем Востоке и севере Африке можно наблюдать, к чему такой подход приводит, сказал Лавров.

Он подчеркнул, что Россия и большая часть стран в мире привержены «универсально признанным международно-правовым принципам». Лавров отметил, что большинство государств, которые представляют свыше 80% населения Земли, «с пониманием воспринимают наши внешнеполитические шаги» и разделяют российские подходы во внешней политике, передает ТАСС.

Лавров заявил, что Россия выступает за «положительную, объединительную, устремленную в будущее повестку дня», а ее внешнеполитический курс остается «неконфронтационным» и должен «обеспечить благоприятные внешние условия для поступательного внутреннего развития». Министр выразил надежду, что со временем США и другие страны Запада тоже поймут необходимость избегать «конфронтационной логики».

Однако сейчас США хотят «обеспечить себе полную свободу рук в военной сфере» и ради этого разрушает «архитектуру стратегической стабильности». Учитывая позицию американской стороны, Москва «сделает все необходимое для обеспечения своей национальной безопасности», заявил министр.

Лавров указал, что США и раньше пытались получить абсолютное военное превосходство, но программа глобальной системы ПРО не дала желаемого результата.

Он подчеркнул, что попытки подчинить Россию обречены на провал, а мировое сообщество уже «устало от угроз и шантажа».

Напомним, Россия возложила на США вину за угрозу раскручивания новой гонки вооружений. Кроме того, Москва подчеркнула, что не позволит Вашингтону втянуть себя в дорогостоящую гонку вооружений, и призвала США объявить мораторий на размещение ракет в Европе и Азии.

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