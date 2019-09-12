Британия перед Brexit запаслась шампанским

В Великобритании хватит шампанского, чтобы отметить Рождество и Новый год, даже в случае перебоев с поставками из-за Brexit, поскольку обеспечены достаточные запасы, сообщают французские производители.

Производители не сказали, сколько закупили британцы, но заверили, что «в Великобритании сделаны запасы на случай возможного закрытия границы», передает ТАСС со ссылкой на Sky News.

Sky News полагает, что запасов хватит как минимум на год, так что «кризиса на Рождество не будет».

При этом Великобритания – основной потребитель шампанского (доля в 17%). Так, в 2018 году страна приобрела 26,8 млн бутылок.