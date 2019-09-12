Британия признала угрозу продовольственного кризиса из-за Brexit

Британское правительство подтвердило, что Brexit без сделки грозит стране дефицитом продуктов и медикаментов, а также массовыми протестами, свидетельствует план подготовки кабмина к «жесткому» Brexit.

В среду под давлением оппозиции кабмин опубликовал план Yellowhammer, который точно совпал в деталях с материалами СМИ, опубликованными в августе. Однако пресса подавала данный план в качестве базового, на деле же он касается «наихудшего сценария» Brexit.

В нем рассматривается ситуация, при которой «доступность некоторых видов свежей продукции уменьшится», а «паническая скупка приведет к перебоям в продовольственном снабжении» и снабжении лекарствами, передает ТАСС.

Рассматривается угроза нехватки топлива.

Грузовики могут столкнуться с задержкой в два с половиной дня при пересечении Ла-Манша. Осложнения возникнут у пассажиров судов и самолетов.

Указывается, что «протесты и контрпротесты будут проходить по всей Великобритании». Возможен рост «беспорядков и напряженности».

Оппозиция заявила, что британский премьер Борис Джонсон «обязан признать» свое «недобросовестное» поведение, поскольку «пытался игнорировать эти предупреждения и скрывать факты от общества». Оппозиция призвала предотвратить «жесткий» Brexit, передает РИА «Новости».

Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что Джонсон своими действиями по Brexit хочет «порадовать своих богатых друзей».

В августе СМИ сообщали, что Британии грозит продовольственный кризис из-за Brexit без сделки. Канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув, который отвечает за подготовку к возможному выходу из ЕС без сделки, заявил, что сообщения СМИ основаны на устаревших документах.