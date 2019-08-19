Британия опровергла угрозу продовольственного кризиса из-за Brexit

Информация о том, что из-за Brexit Великобритания может столкнуться с нехваткой продуктов, медикаментов и топлива, не соответствует действительности, заявил британский кабмин.

Канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув, который отвечает за подготовку к возможному выходу из ЕС без сделки, заявил, что сообщения СМИ об угрозе продовольственного кризиса основаны на устаревших документах, передает ТАСС со ссылкой на ITV и Би-би-си.

У правительства действительно был план Yellowhammer, но он, во-первых, предусматривал не наиболее вероятный, а «абсолютно наихудший» сценарий, а во-вторых, уже принят «ряд дополнительных шагов» для подготовки к Brexit.

Лондон не собирается вводить строгий пограничный режим на ирландской границе. Также не следует ожидать очередей на границе Гибралтара и Испании.

В кабмине считают, что прессе передали устаревшие данные, желая помешать планам премьера Бориса Джонсона. В правительстве Джонсона винят в случившемся членов предыдущего кабинета.

Напомним, Sunday Times получила доступ к правительственным документам, из которых, как сообщалось, следовало, что в случае выхода Британии из Евросоюза без сделки страна может столкнуться с нехваткой продуктов питания, медикаментов и топлива.