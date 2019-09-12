Двухлетняя девочка задушила мать в Белоруссии

В Брестской области скончалась 20-летняя девушка, которой зажало шею стеклоподъемником автомобиля. Инцидент произошел 1 сентября, с того времени девушка находилась в реанимации.

Женщину без сознания нашел муж, ее голова была зажата стеклом передней левой двери автомобиля, мужчина разбил стекло и вызвал скорую.

«По предварительным данным, женщина попыталась достать двухлетнюю дочь из салона машины через открытое окно. Возможно, в этот момент девочка нажала кнопку стеклоподъемника», – рассказал Sputnik официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк. Обстоятельства трагедии выясняют следователи.

В апреле в Тверской области суд приговорил к восьми с половиной годам воспитательной колонии подростка за убийство приемных бабушки и матери.