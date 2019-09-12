США решили продать Марокко вооружение почти на 1 млрд долларов

Госдеп США одобрил продажу Марокко противотанковых ракетных комплексов BGM-71 TOW стоимостью 776 млн долларов, сообщило управление минобороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности. Еще на 209 млн долларов будет поставлено оборудование для F-16.

Продажа направлена на «обеспечение безопасности крупного союзника», который не входит в НАТО, но является «важной силой» по поддержанию стабильности и экономического прогресса в Северной Африке, передает ТАСС со ссылкой на управление Пентагона.

Кроме того, одобрена продажа дополнительного оборудования для истребителей F-16 общей стоимостью 209 млн долларов.

Госдеп официально сообщил Конгрессу о принятом решении.

В конце мая сообщалось, что США сорвали контракт на поставку российских С-400 в Марокко.