Захарова указала на двойные стандарты Запада по обмену России и Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Запада проявили двойные стандарты в отношении участников обмена между Россией и Украиной.

«Мы действительно удивлены той реакцией, которую мы увидели со стороны международного сообщества. Мы удивлены, что в этих заявлениях приветствуется только освобождение и возвращение на Украину ее граждан, о судьбе которых так сопереживали на Западе», – передает ее слова ТАСС.

В отношении россиян, по ее словам, такой реакции не последовало.

«Лица же из российского списка, которые удерживались Киевом, и наконец смогли воссоединиться со своими семьями в результате взаимного гуманитарного шага, никакого ни сочувствия, ни какой-либо другой эмоциональной реакции не вызвали и не удостоились, как будто это люди совершенно иного сорта», – заявила Захарова.

Она отметила, что такой подход трудно расценивать «иначе как проявление двойных стандартов». По ее словам, это отход от «правочеловеческой проблематики», на которую часто ссылаются на Западе.

7 сентября состоялся взаимный обмен граждан Украины и России в формате 35 на 35 человек. Захарова назвала этот обмен очень важным шагом.

Газета ВЗГЛЯД писала, что даст России и Украине взаимный обмен заключенными.