Курс евро впервые с августа опустился до 71 рубля

Рубль усилил рост, курс доллара с расчетом на «завтра» снижался на 55 копеек до 64,95 рубля, курс евро опустился на 1,11 рубля, до 70,98 рубля, следует из данных Московской биржи.

Также в четверг доллар снижался до 64,9925 рубля, передает РИА «Новости» со ссылкой на биржу.

Напомним, стоимость нефти утром повышалась на 0,4% – до 61,05 доллара за баррель по марке Brent после снижения ранее с 63 долларов.