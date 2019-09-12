Рубль укрепился на фоне дорожающей нефти

В четверг рубль умеренно повышается к доллару и евро на фоне коррекционно дорожающей нефти, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.05 мск снижался на 19 копеек – до 65,31 рубля, курс евро – на 14 копеек, до 71,95 рубля, передает РИА «Новости».

Стоимость нефти утром повышается на 0,4% – до 61,05 доллара за баррель по марке Brent после снижения ранее с 63 долларов.

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