Путин: Слюнтяй не может быть во главе России

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с ополченцами из Дагестана заявил, что слюнтяй не может возглавить страну при таких людях, как в России.

Глава государства в Ботлихе провел встречу с ополченцами, которые участвовали в боевых действиях против террористов с августа по сентябрь 1999 года, передает РИА «Новости». Один из участников встречи сказал, что в Дагестане гордятся президентом.

«При таких людях, при таких замечательных, красивых и добрых женщинах, при таких мужественных и строгих мужчинах в России не может быть какой-то слюнтяй во главе государства – это само собой разумеется, это по-другому невозможно», – сказал в ответ Путин.

«Силы и мужество главе государства дают люди», – добавил он.

Президент заявил, что после встречи с дагестанскими ополченцами в 1999 году он уверился в том, что террористов можно победить.

«Я вспоминаю те события, я совершенно искренне говорю, это не для красного словца: для меня было чрезвычайно важно то, что здесь произошло. Это была абсолютно принципиальная вещь, потому что я увидел, что люди поддерживают, я понял, что люди готовы идти на самые большие жертвы ради своего Отечества», – пояснил он.

«С этого момента для меня стало ясно, что мы победим, и никакие террористы нас не возьмут, и шансов у них нет. Вот именно с этого момента», – подчеркнул российский лидер.

Ополченцы сообщили ему, что сохраняют свой штаб, участники боевых действий продолжают проводить в нем встречи.

«Спасибо, что не забываете. Есть вещи, которые нельзя забывать и нельзя переврать. Это касается и Великой Отечественной войны, и таких событий. Если мы забываем что-то, то это что-то забытое к нам может потом вернуться. А если помним, знаем, что нас где-то ждет какая-то опасность, то у нас есть все шансы это предотвратить», – заключил президент.

Напомним, в июне в ходе прямой линии Владимир Путин поручил правительству приравнять к ветеранам боевых действий ополченцев, сражавшихся с боевиками на Северном Кавказе.