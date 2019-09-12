Стало известно о планах США вмешаться в дела России в 2017 году

США, используя акт Магнитского, еще в 2017 году собирались вмешиваться во внутренние дела России, заявил начальник правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов.

Завалунов сообщил на заседании в Совфеде, что Генпрокуратурой был проведен «правовой анализ закона Магнитского, который был принят в 2018 году, в соответствии с секцией 277 данного федерального закона США», передает РИА «Новости».

«Хочу обратить внимание на его положение, которое предусматривает ассигнование в фонд противодействия влияния России в размере 250 млн долларов в 2018-2019 годы для использования кибератак в странах НАТО и ЕС (...) То есть еще в 2017 году, используя акт Магнитского, США уже тогда предвидели, что они будут планировать поддержку СМИ и неправительственные организации, чтобы участвовать во вмешательстве в наши внутренние дела», – сказал он.

Завалунов добавил, что протестные акции в период подготовки к единому дню голосования выявили необходимость корректировки надзора в Москве, передает ТАСС.

«Генпрокуратура ориентирована на своевременное выявление нарушений избирательных прав граждан с использованием мер прокурорского реагирования», – сказал он.

Также ведомство проанализирует и обобщит имеющуюся информацию по итогам выборов.

В декабре 2012 года США приняли «Акт о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского» о санкциях в отношении россиян, якобы причастных к нарушениям прав человека. Российские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли о недопустимости политизации «дела Магнитского».

Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО «Матросская тишина» в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год.

Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.

Ранее комиссия Госдумы подтвердила попытки вмешаться в российские выборы.

До этого официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что дипломатические сотрудники и СМИ США и Германии вмешиваются во внутренние дела России, освещая несогласованные митинги в Москве.

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