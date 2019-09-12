В школе под Волгоградом из-за претензий родителей отменили молебен

Директор школы №22 города Волжский Волгоградской области Ольга Новожилова рассказала, что традиционный молебен к началу учебного года в этот раз был отменен из-за недовольства родителей.

«В школе была традиция – раз в году в начале сентября по договоренности с отцом Александром Копейкиным (настоятель одного из храмов в Волжском), он приходил и для всех желающих детей и родителей проводил молебен на начало учебного года. В этом году такой молебен мы поставили, нам по «электронке» прислали два родителя свои возмущения по этому поводу... В связи с этим от молебна отказались», – сказала Новожилова, передает РИА «Новости».

Такое решение было принято также и из-за того, что ранее в соцсетях появилась информация о проведении молебна вместо первого урока, на который заставляют ходить всех учеников, кроме детей из мусульманских семей.

Директор отметила, что молебен вместо уроков в ее школе не проводился, а занятия по изучению православной культуры введены по согласованию с родителями.

Ранее писатель Дарья Донцова заявила, что в школы следует вернуть дисциплину «Закон Божий» в качестве факультатива.