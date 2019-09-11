Донцова призвала ввести в школах уроки «Закона Божьего»

Писатель Дарья Донцова заявила, что в школы следует вернуть дисциплину «Закон Божий» в качестве факультатива.

«То, что в школах был отменен «Закон Божий» – это очень плохо для нашего подрастающего поколения. Россия всегда была православной, да. Есть дети-мусульмане, есть дети-иудеи. Как-то можно было бы решить этот вопрос и хотя бы сделать для детей в православных школах какие-то факультативы, внеклассные занятия, чтобы бабушки бы приходили и объясняли», – заявила Донцова, передает РИА «Новости».

В 2017 году РПЦ выступила за изучение основ церковнославянского языка в школах.