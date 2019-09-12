Омич украл у скрипача телефон, пока тот играл для него «Мурку»

В Омске вынесен приговор 23-летнему местному жителю, который украл телефон у скрипача, а до этого заставлял играть на улице «Мурку», сообщает региональная прокуратура.

«Октябрьский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества»... Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы в исправительной колонии общего режима», – сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

Фигурант уголовного дела в алкогольном опьянении гулял с другом по Омску и заметил студента-скрипача, после чего попросил сыграть его «Мурку».

Студент достал скрипку, выложил на веранду здания личные вещи и начал играть. В это время подсудимый схватил его телефон и убежал. После обращения в полицию подозреваемого задержали.