Заключен контракт на запуск индийского спутника на «Союзе»

Дочернее предприятие Роскосмоса GK Launch Services (Главкосмос Пусковые установки) подписало контракт с индийской компанией Pixxel на запуск их первого демонстрационного космического аппарата на ракете «Союз» с космодрома Байконур во втором-третьем кварталах 2020 года.

«Мы выбрали компанию GK Launch Services, потому что она предлагает заказчикам все услуги в формате единого пакета, в том числе прозрачные и стандартные решения по страхованию вместе с пусковыми услугами», – отметил гендиректор Pixxel Авайс Ахмед, сообщается на сайте GK Launch Services.

«Мы рады, что компания Pixxel выбрала самую надежную в мире ракету-носитель «Союз-2» для вывода спутника на солнечно-синхронную орбиту», – сказал гендиректор GK Launch Services Александр Серкин.

Pixxel – индийская космическая компания, которая разрабатывает спутниковую группировку дистанционного зондирования Земли, обеспечивающую круглосуточное глобальное покрытие.

Оператор коммерческих запусков GK Launch Services была создана по решению Роскосмоса и уполномочена заключать коммерческие контракты на запуск космических аппаратов с использованием ракет-носителей семейства «Союз-2» с российских космодромов.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что отказ Индии от сотрудничества с Россией мог стать причиной провала космического проекта, в рамках которого Индия планировала посадить свой аппарат на поверхность Луны.

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