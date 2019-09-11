Санкции США объяснили паническим страхом перед Россией и Китаем

США считают, что только Россия и Китай могут помешать американской гегемонии, а потому панически боятся внедрения российских и китайских сил в технологический сектор США. Вашингтон хочет экономически подчинить Москву и Пекин, пишет Bloomberg.

Bloomberg отмечает, что вопреки риторике главы американского государства Дональда Трампа за время его президентства Россия и Китай превратились для Вашингтона в «суперзлодеев». Как утверждают эксперты, русские и китайцы теперь «повсюду», самое пристальное внимание Москва и Пекин уделяют технологическому сектору США.

В результате озвучиваются призывы ничего не продавать ни России, ни Китаю, ничего у них не покупать и не вступать с Москвой и Пекином в партнерские отношения, передает RT.

В будущем ожидается не только сохранение, но и усиление ограничительных мер против России и Китая со стороны США.

Bloomberg пишет, что США начинают испытывать панику из-за «угрозы» со стороны России и Китая, которых считают препятствием «на пути глобальной гегемонии США». Как полагает Bloomberg, во внешней политике США руководствуются мнением, что для «единого мирового порядка во главе с американскими корпорациями и Вашингтоном» требуется «подчинить себе Россию и Китай».

«Если Вашингтон будет притеснять их и пытаться изолировать, Москва и Пекин могут объединить свои усилия. Вторая холодная война уже началась» , – говорится в статье.

В материале говорится, что российские венчурные фирмы «проникают» в компании, которые производят продукцию военного назначения, в добывающую промышленность и другие сферы.

При этом эксперты сомневаются, что получится полностью «запретить российские и китайские инвестиции». Bloomberg отмечает, что некоторым из российских инвестиций в США по-прежнему рады, но вряд ли это помешает новым ограничениям.

Любые позитивные элементы в отношениях России и США «отодвигаются на задний план из-за разногласий и споров», а вот Китай «извлекает гораздо больше пользы из стабильных отношений с Америкой и существующего под руководством США международного порядка», пишет Bloomberg. При этом разногласия между США и Китаем усиливаются, хоть и не достигли пока той отметки, после которой Пекин потеряет интерес к хорошим деловым отношениям с Вашингтоном.

Россия таким статусом не обладает – и Москве приходится быстро отказываться от американских технологий, будь то Google Android или программные продукты Microsoft, пишет Bloomberg.

Напомним, глава разведывательного управления Пентагона Роберт Эшли заявлял, что Россия опаснее для США в «краткосрочной перспективе», а Китай – в «долгосрочной».

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