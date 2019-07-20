Американская разведка сравнила опасность России и Китая для США

Глава разведывательного управления Пентагона Роберт Эшли ответил на вопрос о том, кто опаснее для США – Россия или Китай.

По версии Эшли, Россия опаснее в «краткосрочной перспективе», а Китай – в «долгосрочной», передает РИА «Новости».

Он отметил, что страна может стать непредсказуемой, если ее «припереть к стенке», это вполне применимо к России. А российские ядерные заряды «представляют экзистенциальную угрозу», добави он. Китай же «лидирует в экономическом плане».

При этом ведомство Эшли считает, что ни Россия, ни Китай, ни Иран не хотят воевать с США, поскольку «все рационально понимают, что результат будет ужасный для всех».

Весной Эшли заявил, что Россия якобы нарушает мораторий на ядерные испытания.

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