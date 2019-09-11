В ОП призвали приравнять блогеров-многотысячников к СМИ для борьбы с фейками

«Происходит не только вбрасывание фейков, идет пропаганда, манипуляции. А люди не читают дальше желтых заголовков, они начинают верить», – заявил эксперт в сфере информационных технологий Игорь Ашманов. Он выступил в ОП на дискуссии, посвященной использованию фейков в ходе воскресных выборов.

В среду в ОП состоялось заседание рабочей группы ОП по защите прав пользователей, развитию и обеспечению безопасности интернета, на котором обсуждались факты распространения фейковой информации в ходе единого дня голосования.

«Фейки даже никто не проверяет, людей это не интересует. Во время выборов они были просто под информационным давлением. Главное, что люди даже не читают новость, а смотрят на заголовки. У них будто триггер срабатывает, и возникает ненависть к существующему режиму просто от заголовков. И это информационная война», – заявил на заседании эксперт в области кибербезопасности, гендиректор компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов.

С ним согласен и член ОП, политолог Олег Матвейчев, обративший внимание на механизмы по запуску фейков: «Специально были заряжены целые машины. Мы видели, как и в телеграм-каналах, и в интернете за две недели до выборов ситуация начала разогреваться. Сообщения о том, что грядут фальсификации и серьезнейшие нарушения, заполонили все соцсети. Дальше мы видели непосредственные вбросы. Один из самых популярных - когда дедушка засовывает в урну несколько бюллетеней, – сказал политолог, которого цитирует сайт ОП. – Этот фейк очень дешевый в изготовлении: проходит некий человек с мобильным телефоном, голосует, а следом идет подкупленный дедушка, которому просто дали пачку бумаги. Он вместе со своим бюллетенем засовывает бумагу в ящик, и все это снимается».

Эксперт уверен, что пора жестче регулировать интернет.

«Перелома ситуации можно добиться. Власть сейчас рассуждает о том, как добиться выпуска пара у этой «греющейся скороварки». Главная задача – выключить конфорку, которая это все подогревает. Под конфоркой я подразумеваю напрочь открытые двери нашего интернета. Здесь нужно думать над большим пакетом законов, которые это регулируют. Чтобы модераторы были только наши, а не сидящие где-то в Польше или Англии. Чтобы все информационные базы были в России и многое другое», – заключил политолог.

Еще один участник дискуссии, председатель комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич заявил газете ВЗГЛЯД, что в борьбе с фейками он видит несколько направлений.

Он считает, что чиновникам нужно учиться прозрачной коммуникации с населением. «Природа не терпит пустоту. И когда случаются такие ужасные ситуации, как с ТЦ «Зимняя вишня» и чиновники не дают четкой информации на эту тему, пустоту заполняют фейки. Мы должны вести наступательную информационную политику. Если отсутствует информация о позитивных событиях, то все медиапространство заполняют негативные новости», – добавил он.

Кроме того, по мнению Малькевича, нужно приравнять блогеров-многотысячников к СМИ.

«Жители Садового кольца не понимают, насколько влияние блогеров сильно в российской глубинке. Какая-то газета «Усть-правда» тиражом в 10 тысяч находится под вниманием Роскомнадзора, ФАС. А какой-то блогер-многотысячник сидит себе в кофейне и пишет про «страшные сенсации», продает рекламу и ни за что не отвечает. В том числе за те фейки, которые распространяет. Это неправильно», – сказал Малькевич.

«Достаточно написать что-то плохое, – и все верят. Здесь встает вопрос об ответственности социальных площадок, как российских, так и иностранных. Никакого дополнительного регулирования СМИ не нужно. Их ответственность уже определена большим количеством подзаконных актов. Нужно просто эти документы свести с законом об интернете в один общий кодекс. Мы живем в век высоких информационных скоростей, кодекс должен быть простой – несколько страниц о том, что можно, а чего нельзя», – считает Малькевич.

Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, Малькевич на заседании также заявил, что представителей компаний Google и Facebook пригласят в ОП для обсуждения размещенной этими компаниями политической рекламы в ходе выборов 8 сентября. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о попытках Facebook и Google повлиять на выборы в России.