В ОП призвали приравнять блогеров-многотысячников к СМИ для борьбы с фейками

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Солнце и ветер завели в тупик немецкую энергетику

«Грязная» энергетика даже в Германии оказалась не вреднее «чистой»Фото: Hans Blossey/Global Look Press
Громкие лозунги об «экологически чистой энергетике», столь распространенные сегодня в Европе, оказались пустой болтовней. Переход на ветряки и солнечные электростанции не привел к сокращению выбросов углекислого газа – а ведь ради этого и затевалась крайне дорогостоящая энергетическая реформа в Германии. Чем же вызван такой провал? Подробности...
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История «агента США» Смоленкова отвлекает от более важного

Тот самый особняк в США, который принадлежит мистеру и миссис Oleg & Antonina SmolenkovФото: Bright MLS
Американские СМИ активно раскручивают версию, что в непосредственной близости от высшего руководства России долгое время работал агент ЦРУ. Называется даже имя этого человека и сообщается, что в свое время он был эвакуирован в США. Насколько достоверны подобные спекуляции и на что в связи с этими публикациями стоило бы обратить внимание? Подробности...
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За что снова убили Гуфа

Тимати и Гуф разочаровали поклонниковФото: Тимати/Youtube
Музыкант Тимур Юнусов, больше известный как Тимати, удалил со своего аккаунта на YouTube клип на песню «Москва», которую он записал совместно с Алексеем Долматовым, более известным как Гуф. Почему песня вызвала ярость поклонников этих известных в молодежной среде музыкантов и какие выводы можно сделать из произошедшего? Подробности...
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В Европе призвали нарушить главное моральное табу

Пока теория поедания «человечины» привлекает больше создателей сериалов, а не диетологовФото: «Ганнибал», Sony Pictures Television
Профессор из Стокгольма Содерлунд буквально ошарашил мир призывом начать употреблять в пищу человеческое мясо. Чтобы не пропадало, так сказать. Похоже, эта идея останется маргинальной даже в самой Швеции. Но вряд ли случайно, что она возникла именно в этой стране. Скандинавское королевство не устает удивлять мир новациями в гуманитарной сфере. Что ни идея, то психологический вывих. Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Выборы оказались хорошим лекарством для власти

Дмитрий Ольшанский, публицист
Парадокс в том, что московские выборы – с их протестным голосованием, умным голосованием, внезапным проигрышем тех, кто «по плану» должен был победить, – это хорошее лекарство для власти, сплошная польза, а вовсе не яд. Подробности...

Москва со своими протестами стала похожа на Шарикова

Сергей Мардан, публицист
Когда базовые потребности удовлетворены, человеку всегда хочется чего-нибудь этакого. Это совсем не плохо. Я только предлагаю, чтобы базовые потребности в Москве не удовлетворялись опережающими темпами. Давайте как в остальной России. Подробности...
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Варшавская мелодия для русских отыграла

Максим Соколов, публицист
Отношения русских и поляков – политические, культурные, бытовые – практически на всем протяжении совместной истории складывались не очень хорошо. Но были и времена полонофилии. Все это поляки с энтузиазмом профукали. Подробности...
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      Во Франкфурте-на-Майне открывается крупнейший ежегодный автосалон, где гиганты автомобильной индустрии представят свои разработки. Например, немецкая компания Audi покажет несколько новинок, одна из которых – электровнедорожник Audi e-tron AI:Trail
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      Вечный огонь с Могилы Неизвестного солдата загорелся в Словении

      Вечный огонь с Могилы Неизвестного Солдата в Москве зажгли в воскресенье в столице Словении Любляне в память о воинах России и Советского Союза. Частица Вечного огня была помещена в специальную лампаду и привезена в Словению спецбортом Министерства обороны России
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      Владимир Путин лично продемонстрировал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану российский истребитель пятого поколения Су-57. Это произошло на ежегодном авиасалоне МАКС в Жуковском. Ранее Турция проявила интерес к этому самолету после отказа США продавать Анкаре свой новейший истребитель F-35
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              В ОП призвали приравнять блогеров-многотысячников к СМИ для борьбы с фейками

              11 сентября 2019, 19:25

              Текст: Дарья Рыночнова

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              «Происходит не только вбрасывание фейков, идет пропаганда, манипуляции. А люди не читают дальше желтых заголовков, они начинают верить», – заявил эксперт в сфере информационных технологий Игорь Ашманов. Он выступил в ОП на дискуссии, посвященной использованию фейков в ходе воскресных выборов.

              В среду в ОП состоялось заседание рабочей группы ОП по защите прав пользователей, развитию и обеспечению безопасности интернета, на котором обсуждались факты распространения фейковой информации в ходе единого дня голосования.

              «Фейки даже никто не проверяет, людей это не интересует. Во время выборов они были просто под информационным давлением. Главное, что люди даже не читают новость, а смотрят на заголовки. У них будто триггер срабатывает, и возникает ненависть к существующему режиму просто от заголовков. И это информационная война», – заявил на заседании эксперт в области кибербезопасности, гендиректор компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов.

              С ним согласен и член ОП, политолог Олег Матвейчев, обративший внимание на механизмы по запуску фейков: «Специально были заряжены целые машины. Мы видели, как и в телеграм-каналах, и в интернете за две недели до выборов ситуация начала разогреваться. Сообщения о том, что грядут фальсификации и серьезнейшие нарушения, заполонили все соцсети. Дальше мы видели непосредственные вбросы. Один из самых популярных - когда дедушка засовывает в урну несколько бюллетеней, – сказал политолог, которого цитирует сайт ОП. – Этот фейк очень дешевый в изготовлении: проходит некий человек с мобильным телефоном, голосует, а следом идет подкупленный дедушка, которому просто дали пачку бумаги. Он вместе со своим бюллетенем засовывает бумагу в ящик, и все это снимается».

              Эксперт уверен, что пора жестче регулировать интернет.

              «Перелома ситуации можно добиться. Власть сейчас рассуждает о том, как добиться выпуска пара у этой «греющейся скороварки». Главная задача – выключить конфорку, которая это все подогревает. Под конфоркой я подразумеваю напрочь открытые двери нашего интернета. Здесь нужно думать над большим пакетом законов, которые это регулируют. Чтобы модераторы были только наши, а не сидящие где-то в Польше или Англии. Чтобы все информационные базы были в России и многое другое», – заключил политолог.

              Еще один участник дискуссии, председатель комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич заявил газете ВЗГЛЯД, что в борьбе с фейками он видит несколько направлений.

              Он считает, что чиновникам нужно учиться прозрачной коммуникации с населением. «Природа не терпит пустоту. И когда случаются такие ужасные ситуации, как с ТЦ «Зимняя вишня» и чиновники не дают четкой информации на эту тему, пустоту заполняют фейки. Мы должны вести наступательную информационную политику. Если отсутствует информация о позитивных событиях, то все медиапространство заполняют негативные новости», – добавил он.

              Кроме того, по мнению Малькевича, нужно приравнять блогеров-многотысячников к СМИ.

              «Жители Садового кольца не понимают, насколько влияние блогеров сильно в российской глубинке. Какая-то газета «Усть-правда» тиражом в 10 тысяч находится под вниманием Роскомнадзора, ФАС. А какой-то блогер-многотысячник сидит себе в кофейне и пишет про «страшные сенсации», продает рекламу и ни за что не отвечает. В том числе за те фейки, которые распространяет. Это неправильно», – сказал Малькевич.

              «Достаточно написать что-то плохое, – и все верят. Здесь встает вопрос об ответственности социальных площадок, как российских, так и иностранных. Никакого дополнительного регулирования СМИ не нужно. Их ответственность уже определена большим количеством подзаконных актов. Нужно просто эти документы свести с законом об интернете в один общий кодекс. Мы живем в век высоких информационных скоростей, кодекс должен быть простой – несколько страниц о том, что можно, а чего нельзя», – считает Малькевич.

              Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, Малькевич на заседании также заявил, что представителей компаний Google и Facebook пригласят в ОП для обсуждения размещенной этими компаниями политической рекламы в ходе выборов 8 сентября. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о попытках Facebook и Google повлиять на выборы в России.


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