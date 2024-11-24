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Суд арестовал подозреваемого в убийстве фельдшера в Иркутской области
Суд арестовал жителя Забайкалья, признавшегося в убийстве фельдшера
Суд в Иркутской области арестовал жителя Забайкальского края, признавшегося в убийстве фельдшера скорой помощи, на два месяца до 22 января 2025 года.
Суд в Иркутской области арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве фельдшера, сообщает ТАСС. Обвинение предъявлено 53-летнему жителю Забайкальского края, который признал вину. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 января 2025 года.
По данным следствия, 21 ноября в Казачинско-Ленском районе Иркутской области бригада скорой помощи транспортировала нетрезвого мужчину в больницу. Во время поездки он стал агрессивным и ударил фельдшера ножом в грудь, что привело к смерти. После этого мужчина пытался попасть к водителю.
СК РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве, а подозреваемый был задержан. Прокуратура подтвердила, что суд учел мнение прокурора и принял решение о заключении под стражу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе Братск Иркутской области пациент скорой помощи убил ножом фельдшера в ходе конфликта с медицинским персоналом, сообщалось о задержании подозреваемого. В другом инциденте во Владивостоке возбудили уголовное дело против мигранта, напавшего на водителя скорой помощи.