Многие из тех, кто внимательно учил в школе русскую историю, помнят важнейшую тему, завершавшую эпоху ига – «Воссоединение русских земель». Сейчас, спустя много сотен лет, после очередных потрясений, мы становимся вновь современниками воссоединения русских земель, возвращения России в Россию.2 комментария
Против напавшего на водителя скорой во Владивостоке мигранта возбудили дело
СК возбудил дело против мигранта, разбившего окно и напавшего на водителя скорой в Приморье
Во Владивостоке возбуждено уголовное дело о хулиганстве против уроженца Узбекистана, который разбил окно сторожки больницы во Владивостоке и применил физическую силу к водителю скорой помощи.
Инцидент произошел ночью 23 сентября на улице Русской во Владивостоке. Уроженец Узбекистана, нарушая общественный порядок, разбил стекло сторожки медицинского учреждения и применил физическую силу против водителя скорой помощи.
Следователи приняли решение ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемого под стражу, следует из заявления на сайте СУ СКР по Приморскому краю.
Хулиганство квалифицируется по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ, что предусматривает наказание в виде штрафа, обязательных работ, ареста или лишения свободы до пяти лет. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для сбора доказательств и выяснения всех обстоятельств случившегося.
Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после инцидента с нападением 24-летнего мигранта на бригаду медиков в Москве.
До этого Следственный комитет в Марий Эл возбудил уголовное дело против гражданина Таджикистана по обвинению в систематическом избиении и истязании своей знакомой.