Болгария запретила въезд главе совета директоров «Царьграда»

Болгария из-за расследования дела о шпионаже запретила въезд в страну российскому предпринимателю, председателю совета директоров группы компании «Царьград» Константину Малофееву, сообщил главный прокурор республики Сотир Цацаров.

Цацаров заявил в среду депутатам народного собрания (парламента) Болгарии, что «в соответствии с законом об иностранных гражданах, мы (...) сообщили о введении ограничений в отношении российского гражданина Леонида Решетникова, которому председатель государственного агентства национальной безопасности запретил въезд в Болгарию на 10 лет», передает ТАСС.

«Аналогичная ограничительная мера введена в отношении еще одного лица, а именно Константина Малофеева», – добавил он.

Ранее прокуратура Болгарии заявила, что председатель Национального движения «Русофилы» Николай Малинов якобы занимался шпионажем.

До этого, когда стало известно о допросе Малинова, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выразил обеспокоенность данными сообщениями, отметив, что в Совфеде будут разбираться и защищать задержанных по всем линиям –дипломатической, общественно-политической «и, если будет уместно, юридической».

Кроме того, МИД Болгарии резко отреагировали на открытие в посольстве России в Софии выставки, посвященной 75-летию освобождения народов Восточной Европы от нацизма.

Ведомство заявило, что российской дипмиссии не стоит «занимать позицию в поддержку сомнительного исторического тезиса («освобождение»)».

В ответ посольство России заявило, что обескуражено такими словами. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о реакции в Болгарии на заявление болгарского МИД.