Хасиков утвержден победителем на выборах в Калмыкии

Избирком Калмыкии утвердил итоги голосования на выборах главы республики, признав победителем врио главы региона Бату Хасикова, заявил председатель республиканской избирательной комиссии Александр Дикалов.

«Протокол избирательной комиссии подписан... Главой республики избран Бату Хасиков, за него проголосовали 93 тыс. 704 избирателя, это 82,54%», – передает ТАСС слова Дикалова.

Напомним, в воскресенье, 8 сентября, в 85 регионах России прошел единый день голосования. В общей сложности состоялось более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 заксобраний, в 16 регионах избрали губернаторов, в 22 административных центрах – гордумы, а в трех региональных столицах – глав муниципальных образований.

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