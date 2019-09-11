Россиянина приговорили за шпионаж в Эстонии

Харьюский уездный суд приговорил к пяти годам тюрьмы россиянина, обвиненного в шпионаже против Эстонии, сообщили местные СМИ.

Как пишет газета «Постимеэс», в мае 2019 года полиция безопасности (КаПо) задержала россиянина с инициалами А. А. (имя не разглашается), обвиненного в «ненасильственных действиях, направленных против независимости и территориальной целостности Эстонской Республики», передает ТАСС.

Задержанный пошел на сделку со следствием и 29 августа суд назначил ему пять лет лишения свободы.

Детали обвинения не разглашаются.

Напомним, в феврале газета ВЗГЛЯД подробно писала, как «лицо эстонской армии» превратилось в «агента ГРУ».