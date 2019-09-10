ЦРУ прокомментировало сообщения об «эвакуации шпиона» из-за Трампа

Сведения о том, что действия президента США Дональда Трампа якобы привели к вывозу «американского шпиона» из России, не соответствуют действительности, заявило ЦРУ.

«Не соответствуют действительности необоснованные спекуляции о том, что к предполагаемой операции по вывозу привело обращение президента с наиболее деликатной разведывательной информацией, которая имеется в распоряжении нашей страны и к которой у него (Трампа) есть доступ каждый день», – передает РИА «Новости» заявление ЦРУ.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что сведения американских СМИ о том, что ЦРУ якобы было вынуждено вывезти важного информатора в российском правительстве, являются «фактически некорректными».

В понедельник телеканал CNN сообщил, что американские спецслужбы в 2017 году якобы в ходе секретной операции вывезли из России своего информатора, который был близок к российским властям. Утверждалось, что сделано это было из-за Трампа.

СМИ предположили, что речь может идти об Олеге Смоленкове, который действительно работал в администрации президента, однако был уволен.

Политолог-американист Борис Межуев рассказал газете ВЗГЛЯД, какую информацию мог передавать предполагаемый агент.

Газета ВЗГЛЯД анализировала ситуацию с американским «шпионом» в российском правительстве.