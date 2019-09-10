Помпео отреагировал на сообщения об «американском шпионе» в России

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что сведения американских СМИ, согласно которым ЦРУ было вынуждено вывезти в США важного информатора в российском правительстве, являются «фактически некорректными».

«Эти сообщения фактически некорректные», – заявил Помпео, передает РИА «Новости».

Помпео уточнил, что любые комментарии по данному факту могут угрожать нацбезопасности США. Он отметил, что вскоре ожидается заявление ЦРУ в связи с этим делом.

Ранее телеканал CNN, ссылаясь на источник в американской администрации, сообщил о том, что американские спецслужбы в 2017 году якобы в ходе секретной операции вывезли из России своего информатора, находившегося в близком окружении российских властей. Как утверждают СМИ, речь идет об Олеге Смоленкове.



В Кремле подтвердили, что Смоленков действительно работал в администрации президента, но был уволен. Также появилось предположение, что Смоленков является бывшим сотрудником Управделами президента, пропавшим вместе с семьей в 2017 году в Черногории.

Политолог-американист Борис Межуев рассказал газете ВЗГЛЯД, какую информацию мог передавать предполагаемый шпион.