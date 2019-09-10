Женщин начнут обучать профессии машиниста метро в Москве

На должности машинистов Московского метрополитена с января 2021 года станут принимать женщин, сообщил глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

«В марте сформируем группу, начнем обучение и в январе 2021 года, думаю, что уже первые женщины смогут пойти управлять поездом», – цитирует РИА «Новости» Ликсутова.

Ранее стало известно, что глава Минтруда подписал приказ об утверждении перечня работ, на которых ограничивается применение труда женщин. Данный список был актуализирован. Теперь он содержит 100 позиций. Он вступит в силу 1 января 2021 года.

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин отметил, что данный список не означает запрет на женский труд, а только ограничивает его применение во вредных и опасных условиях.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, какие профессии в России запрещены для женщин.