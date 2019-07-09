Какие профессии в России запрещены для женщин?

Их очень много. Всего 456. Так что Минтруд работает над существенным сокращением этого списка.

Сейчас в стране по-прежнему действует документ 20-летней давности, постановление правительства №162. Тот список запрещенных для женщин профессий был утвержден в феврале 2000 года, то есть с современными реалиями имеет уже мало общего.

Почему его нужно обновлять, в сентябре 2018 года объяснял министр труда Максим Топилин. Мало того, что многих профессий из списка уже просто не существует, так еще и технологии на отдельных производствах достигли такого уровня, что позволяют рабочим, в том числе женщинам, не прикладывать особых физических усилий, а вредные условия труда уже могли за это время стать менее вредными.

В Минтруде решили сократить список до 98 видов работ, исключив из него, например, дальнобойщиков, членов палубных команд (боцмана, матроса, шкипера), машинистов электропоездов, трактористов, сообщал РБК. В ведомстве, правда, эту информацию уже назвали устаревшей, но вряд ли она будет сильно далека от действительности.

Почему вообще в России есть запрещенные для женщин профессии?

В России есть проблемы с демографией, так что, возможно, именно этот фактор сыграл свою роль – список объясняется «репродуктивным здоровьем» женщин. Точнее, в Минтруде заявили, что на составление перечня влияют «факторы, опасные для репродуктивного здоровья женщин, влияющие на здоровье будущего поколения и имеющие отдалённые последствия».

Что же означает понятие «репродуктивного здоровья»? Так говорят, например, призывая какое-либо "проблемное" государство поддерживать репродуктивные функции у человека на протяжении его жизни – конечно, с намеком на ограничения прав и свобод граждан, или на дискриминацию. Причем Всемирная организация здравоохранения подчеркивает, что охрана этого понятия (со стороны государства в том числе) должна обеспечивать человеку в первую очередь полную свободу в его сексуальной жизни. Управление ООН по правам человека также не акцентирует внимание на том, что должен существовать список запрещенных для женщин – или для мужчин - профессий.

Всего же, по данным Всемирного банка, подобные ограничения сейчас есть в 104 странах мира.

И какие работы в списке в России?

Всего в нынешнем списке 39 блоков, скомпилированных по отраслям, и, соответственно, 456 профессий. Называть их все нет смысла, поэтому приведем лишь некоторые. Первым пунктом, к примеру, идут «Работы, связанные с подъемом и перемещением тяжестей вручную». Поэтому женщин-грузчиков вы и не увидите. Далее следуют металлообработка, строительные, монтажные и ремонтные работы. В числе последних особенно выделяется «корчевщик пней». Горные работы, бурение скважин, добыча нефти и газа – все это, разумеется, тоже есть в списке. А химическое производство в нем находится недалеко от работы машинистом электропоезда или членом команды на речном транспорте.

К слову о последнем – в 2016 году был даже интересный прецедент с жительницей Самарской области Светланой Медведевой. Закончив местный речной техникум, девушка долгое время работала на Волге, на речном пароходе «Петр Алабин», где дослужилась до первого штурмана. А вот в должности рулевого-моториста ей отказали, сославшись на список запрещенных должностей. Девушка дошла до ООН, и Конвенция по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин приняла решение в ее пользу. В итоговом документе была рекомендация отредактировать постановление №162, чтобы список «включал лишь ограничения, необходимые для охраны материнства в строгом смысле этого понятия и создания особых условий для беременных женщин и кормящих матерей». То есть, по их мнению, список сейчас безосновательно широк.