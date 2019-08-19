Топилин объяснил список «неженских» профессий

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин, комментируя новый перечень запрещенных для женщин профессий, отметил, что данный список не означает запрет на женский труд, а только ограничивает его применение во вредных и опасных условиях.

«Старый» перечень вовсе не устанавливает абсолютного запрета на труд женщин. Он лишь ограничивает его применение при наличии вредных или опасных условий труда на рабочих местах», – цитирует Топилина РИА «Новости».

Министр уточнил, что работодатель может допускать женщин на работы из перечня, но «при условии создания безопасных условий труда, подтвержденных результатами специальной оценки условий труда и положительным заключением государственной экспертизы».

Однако он отметил, что на практике далеко не все руководители готовы к «созданию безопасных условий труда, годных для прекрасного пола».

Топилин также назвал причину пересмотра перечня работ: появление новых профессий и изменение функционала и условий труда прежних.

«По понятным причинам – незачем ограничивать допуск женщин, например, к работе, которая в 1999 году выполнялась исключительно вручную со значительным напряжением сил, а в 2019 году сводится к управлению, зачастую дистанционному, техникой», – добавил министр.

Согласно новому приказу, сняты ограничения для женщин на такие профессии и виды работ, как боцман, шкипер, матрос, за исключением работ в машинном отделении. Кроме того, женщины смогут работать машинистами электропоездов, скоростных и высокоскоростных поездов, выполнять верхолазные работы на высоте более 10 метров.

Ограничения также сняты с работы водителями большегрузных автомобилей и сельскохозяйственной спецтехники: грузовика с прицепом, трактора, самосвала, КамАЗа.

Однако работа машиниста строительной техники до прихода очередного поколения новых технологий остается в списке «неженских».

Топилин пояснил, что новый список связан с заботой о будущих поколениях: «Новый перечень производств, работ и должностей, на которых ограничивается труд женщин, в первую очередь учитывает факторы, опасные для репродуктивного здоровья женщины и влияющие на здоровье ее будущих детей».

Ранее стало известно, что глава Минтруда подписал приказ об утверждении перечня работ, на которых ограничивается применение труда женщин. Данный список был актуализирован. Теперь он содержит 100 позиций. Он вступит в силу 1 января 2021 года.