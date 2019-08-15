Утвержден новый перечень запрещенных для женщин профессий

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин подписал приказ об утверждении перечня работ, на которых ограничивается применение труда женщин.

«Утвердить перечень производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин, согласно приложению», – говорится в документе на официальном интернет-портале правовой информации.

Перечень содержит 100 позиций и вступает в силу с 1 января 2021 года.

В июле сообщалось, что список запрещенных для женщин профессий решили сократить. Газета ВЗГЛЯД сообщала, какие профессии в России запрещены для женщин.