Список запрещенных для женщин профессий решили сократить

Минтруд решил сократить список запрещенных для женщин профессий – в обновленный перечень включат 98 видов работ.

Новый документ должен вступить в силу с 2021 года, сообщает РБК со ссылкой на проект приказа ведомства.

В список войдут 98 видов работ, на которых будет ограничен женский труд, в то время как предыдущая версия, утвержденная почти 20 лет назад, включала 456 видов деятельности.

Женщинам, в частности, могут разрешить водить большегрузы, служить на корабле, работать машинистками электропоездов, слесарями по ремонту автомобилей, трактористами-машинистами.

При этом останется под запретом 21 блок производств и работ, среди которых химическое производство, производство цветных и редких металлов, бурение нефти, слесарные авиационные работы и другие.

В министерстве сообщили, что обновленный перечень будет действовать в том случае, если по результатам спецоценки условия труда для работниц отнесены к вредному и опасному классу. При создании безопасных условий работодатель имеет право привлекать женщин к работе без ограничений.

Ранее сообщалось, что работающим в сельской местности женщинам могут увеличить продолжительность рабочего дня с 36 до 40 часов в неделю.