Миллионам россиянок собрались продлить рабочий день

Работающим в сельской местности женщинам могут увеличить продолжительность рабочего дня, увеличив его с 36 до 40 часов в неделю; соответствующую инициативу рассматривают в Минтруде.

Норма об укороченной рабочей неделе зафиксирована в постановлении Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 № 298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства на селе», пишут «Известия».

В данный момент Минтруд прорабатывает вопрос отмены данной нормы или инкорпорации в действующее законодательство. При этом в министерстве не пояснили, почему возникла такая необходимость.

Инициатива включена в план мероприятий российской трехсторонней комиссии на первое полугодие 2019 года, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.

Однако материалов Минтруда по этой теме еще не поступало, уточнили представители замглавы правительства.

При этом в министерстве уже прошло как минимум два совещания по этому вопросу, сообщила зампред профсоюза работников АПК Галина Юрова, присутствовавшая на встречах.

«Сотрудники министерства говорят, что ведут «работу по отмене устаревших норм». Но мы считаем, что отменять льготы можно только после того, как качество жизни на селе значительно повысится», – заявила она.

По словам Юровой, хозяйственная нагрузка на женщин в сельской местности по-прежнему слишком высока. Например, во многих селах и деревнях до сих пор приходится носить воду из колодца и растапливать печь.

Кроме того, «детей часто возят в школу за несколько десятков километров на автобусах», и «на длинный день нужно приготовить ребенку поесть, вся эта нагрузка тоже лежит на женщинах».

По данным Росстата, в сельской местности проживают 37,6 млн человек. Более половины из них – 20,3 млн – женщины. Из них трудоустроены 63,3%. Таким образом, мера коснется около 12,9 млн работниц.

Увеличение рабочих часов может привести к росту безработицы на селе, считает проректор Академии труда Александр Сафонов.

«Если сотрудники трудятся больше, для выполнения того же объема работы понадобится меньше людей», – пояснил он.

Он добавил, что уровень зарплат на селе низкий, и сокращенный рабочий день позволяет женщинам выращивать продукты на личных участках, чтобы семьи могли сохранять достойный уровень жизни.

Доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве Анастасия Буянова отметила, что государственная политика на сегодняшний день направлена на развитие села, и программы «Земской доктор» и «Земской учитель» – яркое тому подтверждение.

«Отмена сокращенного рабочего времени для женщин в сельской местности может негативно отразиться на реализации вышеуказанных программ и экономике России в целом», – уверена она.

Эксперт добавила, что труд в сельском хозяйстве и так один из самых тяжелых – как из-за климатических условий, так и из-за сложного графика работ.

Ранее вице-премьер Ольга Голодец заявила, что средняя заработная плата женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин.