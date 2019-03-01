Голодец рассказала о неравенстве зарплат мужчин и женщин в России

Средняя заработная плата женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин, заявила вице-премьер Ольга Голодец, отметив при этом, что уровень занятости женщин остается высоким.

«Процент занятости женщин высок, но если говорить о заработной плате, то зарплата женщин в России составляет 70% от средней заработной платы мужчин», – приводит ее слова ТАСС.

Заявление Голодец прозвучало на открытии форума «Роль женщин в развитии промышленных регионов» в пятницу.

Вице-премьер отметила, что при всех имеющихся возможностях женщины не достигают такого же уровня образования, карьерного роста, оплаты своего труда как у мужчин.

По данным Международной организации труда, зарплата женщин в мире в среднем на 16-22% ниже зарплаты, которую получают мужчины.

Форум «Роль женщин в развитии промышленных регионов» проходит в Новокузнецке 1-2 марта. В нем примут участие представители 16 стран и 39 регионов России: парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, деловых кругов, бизнеса, научного сообщества.

Ранее кардиолог Ярослав Ашихмин в интервью газете ВЗГЛЯД рассказывал о том, почему российские мужчины живут значительно меньше, чем женщины.