СК попросил заочно арестовать экс-владельцев Промсвязьбанка

Следственный комитет попросил суд заочно арестовать братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, которые уехали из страны.

Ведомство предъявило экс-совладельцам Промсвязьбанка Ананьевым обвинение в растрате, сообщили в суде, передает РИА «Новости».

Отмечается, что подозреваемым грозит до 10 лет колонии.

Новые владельцы Промсвязьбанка требовали от бывших хозяев через суд вернуть 282 млрд рублей, эти средства кредитная организация потеряла по вине Ананьевых, считали истцы. На счета, земли, дома, автомобили и самолеты братьев наложен арест.

В рейтинге самых богатых бизнесменов 2017 года по версии журнала Forbes Алексей и Дмитрий Ананьевы занимали 58-е и 59-е места соответственно. Совокупное состояние братьев оценивается в 2,7 млрд долларов.

В рейтинге 2018 года состояние каждого из братьев насчитывало 700 миллионов долларов. В 2019 году в топ-200 богатейших бизнесменов вошел только Дмитрий с 600 миллионами.

В декабре 2017 года Центробанк назначил временную администрацию в Промсвязьбанке, и объявил о санации банка. После этого стало известно, что совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев уехал из России.

В 2018 году собственный капитал Промсвязьбанка был снижен до 1 рубля.