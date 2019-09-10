СК попросил заочно арестовать экс-владельцев Промсвязьбанка

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10 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 15:21  |  vz.ru
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Украина подтолкнула Россию к промышленному прорыву

Россия закрыла вопрос зависимости от поставок с Украины двигателейФото: Марина Лысцева/ТАСС
Российские боевые вертолеты и корабли полностью избавились от критической зависимости от украинских двигателей. Россия справилась с импортозамещением, к которому ее подтолкнула глупость украинских политиков. Теперь запорожский завод «Мотор Сич» и николаевский «Зоря – Машпроект» ждет незавидное будущее: постепенное умирание или продажа с молотка Китаю. Подробности...
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Почему Абхазия избежала «майдана»

Президента Абхазии уже успели списать со счетов, но он неожиданно нанес поражение объединенной оппозицииФото: Илья Питалев/РИА новости
Сенсационное переизбрание Рауля Хаджимбы президентом Абхазии показало серьезный раскол общества – страна практически поровну разделилась на сторонников властей и объединенной оппозиции. Пессимисты заявляли, что собственный «майдан» в республике неизбежен, однако пока этого сценария удалось избежать. Что удерживает страну от гражданского противостояния? Подробности...
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Психотропным препаратам для детей открыли границу

Иностранные лекарства российские дети теперь смогут получить вполне законноФото: Lilly/Image Broker/Global Look Press
Правительство решило проблему психотропных препаратов для тяжелобольных детей. В ближайшее время будет организован импорт этих лекарств, а затем – их производство в России. До этого момента родителям приходилось заказывать такие препараты за границей. Помимо того, что их покупка станет легальной, цена будет существенно ниже, чем у перекупщиков или за рубежом. Подробности...
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Зеленский превращается в диктатора Украины

Роль Наполеона бывший актер примеряет теперь в реальной политической жизниФото: "Ржевский против Наполеона", "Квартал-95"
Президент Украины, собравший в своих руках невиданную для страны власть, намерен добиться еще больших, поистине диктаторских полномочий. По крайней мере, это прямо следует из того, какие изменения в конституцию и другие законы страны он готовит. Почему Зеленский оказался настолько властолюбивым и что он делает для усиления своей власти? Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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После обмена Зеленский должен сделать второй шаг

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва и Киев наконец-то сделали шаг навстречу друг другу – обменялись задержанными и пленными. Оптимисты надеются, что этот шаг будет первым на длинном пути нормализации двусторонних отношений. Подробности...

Любыми революциями рулят психопаты

Сергей Худиев, публицист, богослов
Воодушевление протеста очень эффективно, как наркотик – подавляет и нравственное чувство, и здравый смысл. А избавиться от этого упоения очень трудно. Но это необходимо сделать – и сделать быстро, пока вас не затянуло. Подробности...
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В украинских тюрьмах еще остается немало русских

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Поздравим тех, кто вышел на свободу. Кирилла Вышинского, Евгения Мефедова и еще 33 обменянных русских – вне зависимости от того, красные у них паспорта или синие. Но важно понимать, что это далеко не все украинские политзаключенные. Подробности...
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    Гастрономические капризы мировых лидеров

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      Россия и Украина обменялись заключенными

      На фото – граждане Украины и России в аэропорту Киева перед отлетом в Москву. Это – часть тех людей, которые стали участниками обмена между Россией и Украиной
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      Вечный огонь с Могилы Неизвестного солдата загорелся в Словении

      Вечный огонь с Могилы Неизвестного Солдата в Москве зажгли в воскресенье в столице Словении Любляне в память о воинах России и Советского Союза. Частица Вечного огня была помещена в специальную лампаду и привезена в Словению спецбортом Министерства обороны России
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      В Жуковском открылся авиасалон МАКС

      Владимир Путин лично продемонстрировал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану российский истребитель пятого поколения Су-57. Это произошло на ежегодном авиасалоне МАКС в Жуковском. Ранее Турция проявила интерес к этому самолету после отказа США продавать Анкаре свой новейший истребитель F-35
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            Как обманывают российских автомобилистов

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            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

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              СК попросил заочно арестовать экс-владельцев Промсвязьбанка

              10 сентября 2019, 14:32

              Текст: Алексей Дегтярев

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              Следственный комитет попросил суд заочно арестовать братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, которые уехали из страны.

              Ведомство предъявило экс-совладельцам Промсвязьбанка Ананьевым обвинение в растрате, сообщили в суде, передает РИА «Новости».

              Отмечается, что подозреваемым грозит до 10 лет колонии.

              Новые владельцы Промсвязьбанка требовали от бывших хозяев через суд вернуть 282 млрд рублей, эти средства кредитная организация потеряла по вине Ананьевых, считали истцы. На счета, земли, дома, автомобили и самолеты братьев наложен арест.

              В рейтинге самых богатых бизнесменов 2017 года по версии журнала Forbes Алексей и Дмитрий Ананьевы занимали 58-е и 59-е места соответственно. Совокупное состояние братьев оценивается в 2,7 млрд долларов.

              В рейтинге 2018 года состояние каждого из братьев насчитывало 700 миллионов долларов. В 2019 году в топ-200 богатейших бизнесменов вошел только Дмитрий с 600 миллионами.

              В декабре 2017 года Центробанк назначил временную администрацию в Промсвязьбанке, и объявил о санации банка. После этого стало известно, что совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев уехал из России.

              В 2018 году собственный капитал Промсвязьбанка был снижен до 1 рубля.


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