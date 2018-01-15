Капитал Промсвязьбанка списан до 1 рубля

Собственный капитал санируемого Промсвязьбанка снижен до 1 рубля, говорится в приказе Банка России.

Процедура уменьшения капитала проведена в рамках финансового оздоровления, после списания капитала банк будет докапитализирован, а его акционером станет Фонд консолидации банковского сектора.

Также в процессе санации списываются субординированные инструменты банка, передает «Интерфакс».

Напомним, 15 декабря Центробанк назначил временную администрацию в Промсвязьбанке, и объявил о санации банка. После этого стало известно, что совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев уехал из России.