Лавров высказался об «американском шпионе» Смоленкове

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что в ходе его беседы с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в 2017 году «никто никому никаких государственных секретов не выдавал». Лавров отказался комментировать слухи о так называемом «информаторе США» Олеге Смоленкове. При этом глава МИД отметил, что никогда не встречался с ним.

По словам министра, встреча с Трампом в Белом доме в мае 2017 года была ответным визитом. До этого тогдашний госсекретарь Рекс Тиллерсон побывал с визитом в Москве и провел переговоры с российским лидером Владимиров Путиным, передает РИА «Новости».

«Никто в ходе этой беседы никому никаких государственных или даже негосударственных секретов не выдавал. Это, кстати, подтвердил присутствовавший на встрече тогдашний советник по национальной безопасности господин (Герберт) Макмастер, это подтверждают и другие люди, которые мало-мальски знакомы с тем, что тогда обсуждалось», – подчеркнул министр.

Лавров отказался комментировать слухи о так называемом «информаторе США» Олеге Смоленкове. При этом глава МИД отметил, что никогда не встречался с ним.

«Насчет этого гражданина, сегодня был сделан комментарий пресс-службы Кремля. Я его никогда не видел, никогда с ним не встречался, не следил ни за его карьерой, ни за его передвижениями. И слухи я не хочу комментировать», – сказал Лавров. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Смоленков несколько лет назад был сотрудником администрации, но был уволен внутренним распоряжением.

До этого источник в госорганах США подтвердил газете «Коммерсант», что агентом ЦРУ, якобы работавшим «в российском правительстве», является бывший сотрудник аппарата Олег Смоленков. При этом в управлении делами президента России опровергли информацию, что Смоленков был сотрудником этого ведомства.

Источники NBC утверждают, что бывший информатор живет под собственным именем в окрестностях Вашингтона.

Напомним, американский телеканал CNN сообщил, что в 2017 году США тайно эвакуировали американского шпиона наивысшего уровня в правительстве России. Согласно предположениям блогеров, «шпионом в правительстве» мог быть пропавший в Черногории государственный советник третьего класса Олег Смоленков.

Американист Александр Домрин рассказал газете ВЗГЛЯД, что CNN – это антитрамповский «сливной бачок» и, скорее всего, это очередной вброс.