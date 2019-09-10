Рубль вырос относительно доллара и евро

Во вторник рубль повышается к доллару и евро на фоне дорожающей в районе максимумов с начала августа нефти, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.03 мск снижался на 18 копеек – до 65,37 рубля, курс евро – на 15 копеек, до 72,25 рубля, передает РИА «Новости».

Стоимость нефти утром повышается на 0,5%, до 62,88 доллара за баррель по марке Brent.

Ранее стало известно, что чистый госдолг России опустился ниже нуля впервые после санкций 2014 года.

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