Минздрав призвал приравнять вейпы и кальяны к сигаретам

Министерство здравоохранения России выступает за скорейшее распространение антитабачных ограничений на электронные сигареты, вейпы и кальяны, сообщил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.

По словам заместителя министра здравоохранения, научные данные показывают, что электронные сигареты приобретают лавинообразное распространение, передает ТАСС.

«Именно поэтому Минздрав России (...) выступает за регулирование данных изделий по тем же подходам, что и обычные табачные изделия. Мы исходим из необходимости скорейшего рассмотрения и принятия этих законопроектов, но в то же время необходима тщательная проработка, чтобы не было упущено никаких важных моментов», – сказал Салагай, добавив, что кальяны также подпадают под данное законодательство.

Он также отметил, что такие меры не должны вызвать негативной реакции в обществе, так как антитабачное законодательство основано на очень последовательном соблюдении не только современных подходов медицинской науки, но и обеспечении прав человека.

«Антитабачное законодательство действует всегда там, где курение из личного дела становится делом общественным. Если вы посмотрите антитабачный закон, то вы легко заметите, что все нормы закона всегда ограничивают потребление табака там, где это воздействует на других людей», – пояснил замминистра.

Напомним, в прошлую субботу в США зарегистрировали случаи летального исхода заболеваний, вызванных курением электронных сигарет. Кроме того, в начале сентября в одном из американских штатов впервые запретили продажу электронных сигарет.