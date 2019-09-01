Пригожин и Валерия отреагировали на извинения Наргиз

Валерия и Иосиф Пригожин отреагировали на «бестактную оговорку» Наргиз Закировой, которая назвала певицу одной из «телочек в туфлях». Продюсер в этой связи подчеркнул, что его супруга – не «Бузова или еще кто-то».

Валерия под постом Закировой в Instagram написала, что «не видит никаких проблем» и «никогда ни на кого не обижается». Она отметила, что промахи бывают у всех. «Вообще никаких проблем не вижу. Понимаю, что сейчас очень непростой период», – отметила Валерия.

Пригожин в комментарии телеканалу «360» в свою очередь заявил, что Закирова проявила мужество, попросив прощения. По его словам, певица, вероятно, сама «поняла неосторожность» фразы.

«Я бы еще мог понять, если бы это было отнесено в адрес, допустим там, я утрирую, конечно, Бузовой или еще кого-то», – сказал Пригожин, добавив, что Валерия своим примером показывает людям, как надо выглядеть.

Ранее Закирова в соцсетях извинилась перед коллегой Валерией и ее мужем Иосифом Пригожиным за «бестактную оговорку» в интервью, где перечислила ее в числе «телочек в туфлях».

В начале августа певица оказалась в центре скандала с участием другого продюсера – Максима Фадеева, чей лейбл MALFA расторг контракт с артисткой. Наргиз запретили исполнять музыкальные произведения продюсера и сорвали запланированный на август тур. Певица обвинила руководство продюсерского центра в «элементарной травле».