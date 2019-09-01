После бойни в американской Одессе Техас ослабил оружейный контроль

Власти американского штата Техас ослабляют законы об огнестрельном оружии спустя несколько часов после массовой стрельбы в городе Одессе, в результате которой погибли семь человек. Серия новых законов, принятых этим летом, вступает в силу в воскресенье

Так, вступает в силу закон, позволяющий хранить огнестрельное оружие и боеприпасы в закрытом автомобиле на школьной парковке, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN.

Еще один закон смягчает ограничения на число вооруженных охранников внутри школы.

Закон 2363 позволяет некоторым домам-интернатам хранить оружие и боеприпасы в безопасном месте для личного использования.

Кроме того, домовладельцев или арендодателей запрещают лишать жителей законного права на владение, ношение, перевозку и хранение оружия или боеприпасов.

Теперь жителям Техаса позволено ходить с оружием в церкви, синагоги и другие религиозные места.

«Законы еще больше ослабят ограничения на оружие в штате, в котором произошло четыре из десяти самых смертоносных массовых стрельб в современной истории США», – сообщает CNN.

По информации Associated Press, в результате стрельбы в американской Одессе в субботу погибли семь человек, включая самого стрелка.

Инцидент произошел после того, как сотрудник патрульно-постовой службы во время выборочной проверки на дороге остановил легковой автомобиль Honda золотистого цвета. Водитель выстрелил в патрульного, рванул к Одессе и по пути выстрелил еще в одного человека. Подозреваемый еще дважды открывал огонь по беззащитным людям, бросил автомобиль и угнал почтовый автофургон.

Около кинотеатра завязалась перестрелка между ним и правоохранителям. В полиции не уточнили, был ли злоумышленник застрелен или покончил с собой. По последним данным, пострадал 21 человек.