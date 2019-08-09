В Германии взорвали градирню одной из АЭС

В Сети появилась видеозапись взрыва градирни немецкой атомной электростанции Мюльхайм-Керлих, работа которой была прекращена в 1998 году.

Видеозапись появилась на YouTube-канале «Sputnik на русском».

В результате управляемого взрыва градирня, которая во время работы АЭС служила для охлаждения горячей воды, аккуратно «сложилась» и исчезла в облаке пыли.

АЭС Мюльхайм-Керлих была построена в 1986 году, но уже в 1988 году была отключена от электросети. Градирню планировали демонтировать в 2013 году, но снесли только сейчас, сообщает сетевое издание «Звезда».

Напомним, в 2019 году Германия произвела энергии из солнца, ветра и воды больше, чем на АЭС и ТЭС.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Россия может заработать на моде Германии на «зеленую энергетику».