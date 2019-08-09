Назван самый популярный советский фильм на YouTube

Кинолента «Любовь и голуби» набрала более 20 млн просмотров на YouTube-канале «Мосфильма» и стала самым просматриваемым советским фильмом.

В 2011 году «Мосфильм» создал YouTube-канал, где разместил коллекцию своих фильмов. «Уже сейчас сотни фильмов из коллекции студии доступны зрителям во всем мире в самых современных форматах – HD, 2K и 4K. Качество изображения и звука ничуть не уступает, а порой даже и превосходит то, что мы привыкли видеть в кинотеатрах и на телеэкране. Более 80 самых популярных и культовых картин «Мосфильма» доступны в отреставрированной специалистами «Мосфильма» версии, – говорится в сообщение на сайте киноконцерна.

Также отмечается, что во всех странах список самых популярных картин «Мосфильма» похож. «Как ни странно, в разных регионах и странах, несмотря ни на какие культурные различия, среди лидеров по просмотрам часто оказываются приблизительно одни и те же фильмы – «Осень» Андрея Смирнова, «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» Леонида Гайдая, «Белый Тигр» Карена Шахназарова», – отметили в «Мосфильме».

В пятерку рейтинга самых просматриваемых фильмов также вошли: «Иван Васильевич меняет профессию» (18 млн 900 000 просмотров), «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» версия с русскими субтитрами ( более 18 млн просмотров), «Девчата» (более 16 млн просмотров), «Белый Тигр», англоязычная версия ( 12 млн 900 000 просмотров).

Ранее сообщалось, что на «Мосфильме» возвели крупнейший в Европе съемочный павильон.