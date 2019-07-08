Крупнейший в Европе съемочный павильон построили на «Мосфильме»

На «Мосфильме» открылся крупнейший в Европе съемочный павильон, площадь которого составила 18 тыс. квадратных метров, сообщила пресс-служба Мосгосстройнадзора.

«Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию съемочного павильона и комплекса сценическо-постановочных средств на территории киноконцерна «Мосфильм» на западе Москвы. Одноэтажный павильон для съемки фильмов станет самым крупным в Европе», – говорится в сообщении.

В кинопавильоне на Мосфильмовской улице в Раменках обустроили гримерные, раздевалки и костюмерные. В нем предусмотрели специальную систему звукоизоляции, которая позволит полностью не пропустить на улицу звуки киносъемок, а также звуки снаружи внутрь павильона, пишет ТАСС.

Отмечается, что одновременно в павильоне сможет находиться до 200 человек, включая режиссера, операторов, команду гримеров и актеров.

Пресс-служба добавила, что вместе с павильоном соорудили комплекс сценическо-постановочных средств. В нем планируют хранить реквизит для съемок: костюмы разных исторических эпох, и старинную мебель.

В новом здании также есть зона для административно-бытовых нужд, стоянка для ретроавтомобилей и конных повозок, стилизованных под старину. При этом территорию вокруг комплекса благоустроили.

Киноконцерн «Мосфильм» является одной из крупнейших киностудий Европы (площадь – 30 га) и имеет в своем распоряжении 15 съемочных павильонов.