Опубликовано видео жесткого задержания в Москве банды «лжеюристов»

В Москве сотрудники ОМОН ГУ Росгвардии по столице совместно с полицейскими задержали двоих лидеров и восемь участников организованной группы, которые подозреваются в мошенничестве на сумму более 150 миллионов рублей.

По версии следствия, злоумышленники под видом юристов заключали со своими жертвами договора об оказании юридических услуг.

«Они обещали клиентам, что смогут успешно решить их вопросы по взысканию денежных средств и получению различных компенсационных выплат со сторонних коммерческих организаций, однако обязательства по договорам на самом деле выполнять не намеревались. В дальнейшем лжеюристы звонили своим клиентам и пытались заставить их заплатить снова за некие дополнительные услуги», – говорится в сообщении на сайте Росгвардии.

На кадрах видеозаписи, опубликованной РИА «Новости», сотрудники ОМОНа врываются в офис компании, по факту преступления заведено уголовное дело.

В мае была задержана группа мошенников, выдававших себя за врачей и обманувших более десятка тысяч человек на сумму один млрд рублей.