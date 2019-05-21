Группа лжеврачей обманула пациентов почти на 1 млрд рублей

МВД раскрыло группу лжеврачей, которые обманули более 11 тыс. человек в нескольких регионах России на миллиард рублей.

Мошенники создали сеть «медицинских» клиник в нескольких регионах, где сотрудники call-центров убеждали граждан пройти обследование. На приеме сотрудники центра, не имеющие медицинского образования, уверяли пациента, что он болен и ему необходимо срочно начать дорогостоящее лечение, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк РИА «Новости».

Она также уточнила, что для оплаты потерпевших уговаривали брать кредиты на крупные суммы.

Уже возбуждено уголовное дело о мошенничестве, задержаны 25 человек. В жилых помещениях и офисах в Москве, Петербурге, Чувашии, Владимирской, Калужской, Рязанской и Ярославской областях прошли обыски, в ходе которых сотрудники ведомства изъяли деньги, технику, электронные носители информации и бухгалтерские документы.

МВД также установило, что руководил сетью ранее судимый иностранец.

Ранее сообщалось, что лжехирург в Краснодаре изуродовала более десяти женщин.