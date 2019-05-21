Группа лжеврачей обманула пациентов почти на 1 млрд рублей

Взгляд
21 мая, вторник  |  Последнее обновление — 09:23  |  vz.ru
Разделы

Атака США на Huawei предвещает изменение всей мировой торговли

Гигантский бизнес китайской корпорации Huawei попал под ударФото: Kin Cheung/AP/ТАСС
Американские санкции против крупнейшего китайского производителя мобильных устройств Huawei означают выход торговой войны между США и КНР на новый уровень. Санкции всерьез угрожают гигантскому бизнесу с оборотом более 100 млрд долларов в год. Происходящее – только первый признак глобального процесса, который изменит всю мировую торговлю. Подробности...
Перейти а раздел…

Остановят ли европейцев новые страшилки про русских

Маттео Сальвини с Марин Ле Пен и Гертом Вилдерсом из голландской Партии свободы (слева) на митинге в Милане 18 маяФото: Luca Bruno/AP/ТАСС
В четверг начнутся выборы в Европарламент – третий по числу голосующих за него избирателей в мире. Исход этих выборов очень важен для евроинтеграции: в борьбе против антисистемных сил нынешние европейские элиты используют все возможные средства. В том числе в качестве одной из главных и обкатанную в США тему «русского вмешательства» – последний скандал в Австрии как раз об этом. Повлияет ли это на голосование европейских избирателей? Подробности...
Перейти а раздел…

Возвращение вытрезвителей бессмысленно и опасно

Советские вытрезвители запомнились образцом ужаса и насилияФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
В России предлагается вернуть еще один образец чудовищного наследия советского времени – вытрезвители. Статистика утверждает, что якобы именно из-за их отмены выросло число преступлений как пьяными, так и в отношении пьяных. Так ли это на самом деле, помогают ли вытрезвители в борьбе с пьянством и какие меры действительно необходимы? Подробности...
Перейти а раздел…

Как австрийского политика поймали на «племянницу русского олигарха»

Кадр из скандальной видеозаписиФото: кадр из видео
Фантастический скандал, разгоревшийся в Австрии, напрямую дискредитирует местную элиту и спекулирует на традиционных западных предрассудках о России. Но более всего он интересен еще и весьма дорогостоящей организацией провокации. Которая очень сильно напоминает профессиональную работу спецслужб. Каким образом?  Подробности...
Перейти а раздел…

«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
Перейти а раздел…

О здравой психиатрии и безумной идеологии

Сергей Худиев, публицист, богослов
Ученые спорят о том, является ли расстройство половой идентификации действительно психическим расстройством или это «разновидность нормы». Но на самом деле это вопрос не столько научный, сколько идеологический. Подробности...

В финале «Игры Престолов» бабло победило зло

Антон Крылов, журналист
Если вы ещё не смотрели финальную серию и не любите спойлеры, то не читайте пока этот текст. За 9 лет «Игра престолов» превратилась из самого нестандартного проекта на телевидении в мейнстрим. А мейнстрим не может нарушать законы шоу. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Третья мировая начнется с «веерных» отключений

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Приказал минфин США Цукербергу – хлоп – и нет «Фейсбука» и WhatsApp для тех, кто не поддерживает американскую политику, приказал Apple – и в стане врагов зависли все «Айпады» и «Маки». А приказали Гейтсу – и все компьютеры «окаменели». Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
    Перейти а раздел…

    Самые скандальные победители «Евровидения»

    Обсуждение: 16 комментариев

    Как США рассылают по миру сотни тысяч военных

    Как нанайцы били Гитлера

    Обсуждение: 21 комментарий
      Перейти а раздел…

      Зеленский стал шестым президентом Украины

      Экс-шоумен Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В первой речи в новом качестве он назвал всех украинцев президентами, пообещал добиться мира в Донбассе, приведя в пример сборную Исландии по футболу, и распустил Раду
      Подробности...

      Умерла самая сердитая кошка интернета

      Грампи Кэт - самая сердитая кошка интернета и героиня многочисленных мемов умерла 14 мая на руках у своей хозяйки в возрасте семи лет. Причиной смерти стала инфекция мочевого пузыря. Настоящая кличка кошки - Соус Тардар
      Подробности...

      Россия отмечает День Победы

      В Москве в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся Парад Победы. В нем приняли участие 35 пеших парадных расчетов, более 130 единиц современной военной техники и кабриолеты Аurus. Воздушную часть парада пришлось отменить
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Mobydick»: Одежда, которая приносит радость

        BeauRêve. Делать сыр в русской деревне на Марсе

        «Долька»: История успеха о том, как сделать чипсы полезными

          Перейти а раздел…
          Каким смартфоном вы пользуетесь?
          • Samsung

          • Apple

          • Huawei

          • Xiaomi

          • Другой

          • У меня нет смартфона

          Финляндия приглашает к себе высококвалифицированных российских рабочих. А вы бы хотели работать за границей?
          • Да, на любых условиях

          • Зависит от предлагаемых условий

          • Нет, ни при каких условиях

          • Я уже работаю за границей

          Вы участвуете в акции «Бессмертный полк»?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Россияне высказались в поддержку развития отечественного авиастроения
            Украинцы поделились ожиданиями от президентства ЗеленскогоСША приостановили атаку на HuaweiЕвродепутат оценил попытку запретить георгиевские ленточки в ЛатвииТу-134 выполнил последний пассажирский рейс в России
            Здание Госдумы могут признать аварийнымОппозиция Абхазии объявила чрезвычайное положение в странеСупрун уехала с УкраиныСамолет морской пехоты разбился в США
            Россия отреагировала на отказ австрийцев от участия в «Валдае»Экс-глава спецслужбы Израиля заявил о поражении Запада на УкраинеФото из архива Холокоста выдали за депортацию крымских татарГруппа лжеврачей обманула пациентов почти на 1 млрд рублей

            Главная тема


            Остановят ли европейцев новые страшилки про русских

            правила и процедура


            Небензя признал право британца перебивать его в СБ ООН

            «максимальная мобилизация»


            Украина приготовилась к «финальным боям» против России в ПАСЕ

            советы президенту


            Зеленский разочаровал Кадырова

            Видео

            Маршалловы острова


            Ядерный саркофаг США в Тихом океане пошел трещинами

            «или сорос, или что-то такое»


            Шарий объяснил, зачем жюри «Евровидения» голосует за «никакущие» песни

            Высокая мода


            Украинские дипломаты рассказали о стыде за внешний вид Порошенко

            культурная экспансия


            Российские гопники проникли в подсознание Запада

            викторина


            Государственный гимн или победитель «Евровидения»?

            Победа Кремля


            Геворг Мирзаян: Почему возвращение России в ПАСЕ важно

            Фундамент хаоса


            Алексей Колобродов: «Красный май» перевернул мир с ног на голову

            смена элит


            Тимофей Бордачев: Что скандал в Австрии значит для России

            на ваш взгляд


            Каким смартфоном вы пользуетесь?

            Группа лжеврачей обманула пациентов почти на 1 млрд рублей

            21 мая 2019, 08:27

            Текст: Анастасия Воробьева

            Версия для печати

            МВД раскрыло группу лжеврачей, которые обманули более 11 тыс. человек в нескольких регионах России на миллиард рублей.

            Мошенники создали сеть «медицинских» клиник в нескольких регионах, где сотрудники call-центров убеждали граждан пройти обследование. На приеме сотрудники центра, не имеющие медицинского образования, уверяли пациента, что он болен и ему необходимо срочно начать дорогостоящее лечение, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк РИА «Новости».

            Она также уточнила, что для оплаты потерпевших уговаривали брать кредиты на крупные суммы.

            Уже возбуждено уголовное дело о мошенничестве, задержаны 25 человек. В жилых помещениях и офисах в Москве, Петербурге, Чувашии, Владимирской, Калужской, Рязанской и Ярославской областях прошли обыски, в ходе которых сотрудники ведомства изъяли деньги, технику, электронные носители информации и бухгалтерские документы.

            МВД также установило, что руководил сетью ранее судимый иностранец.

            Ранее сообщалось, что лжехирург в Краснодаре изуродовала более десяти женщин.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............