Трамп заявил о возможности договоренностей между Путиным и Зеленским

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что «сделка» между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским возможна.

«Я полагаю, он [Зеленский] заключит соглашение с президентом [России Владимиром] Путиным», – цитирует Трампа «Интерфакс».

Ранее Трамп сообщал, что Зеленский нанесет визит в Вашингтон.

Зеленский позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину 7 августа в связи с гибелью украинских военных в Донбассе, в ходе переговоров он также договорился о возможной встрече с российским президентом.