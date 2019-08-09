Трамп анонсировал визит Зеленского в Белый дом

Президент США Дональд Трамп заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский может посетить Белый дом.

«Он будет приглашен в Белый дом. Мы с нетерпением ждем встречи с ним. Он уже был приглашен в Белый дом, и он желает приехать. И, думаю, он приедет», - заявил Трамп журналистам, сообщает ТАСС.

«Он [Зеленский] - очень разумный парень. <...> Думаю, он приедет (в Вашингтон, – прим. ВЗГЛЯД) очень скоро», – отметил американский лидер.

Трамп пригласил Зеленского в столицу США еще 31 мая.