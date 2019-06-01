Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон

Президент США Дональд Трамп пригласил президента Украины Владимира Зеленского нанести официальный визит в Вашингтон.

Как передает украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники, во время встречи состоится предметный разговор по урегулированию конфликта в Донбассе, а также о реальных бизнес-проектах.

Отмечается, что приглашение от Трампа Зеленский получил 31 мая, а визит в США может состоятся после встречи Трампа с лидером России Владимиром Путиным.

Ранее представитель США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что переговоры с Зеленским значатся в повестке дня Белого дома.

Встреча Трампа и Путина в японской Осаке должна пройти 28 или 29 июня – именно в эти дни там состоится саммит «Большой двадцатки», главная ежегодная встреча мировых лидеров.

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